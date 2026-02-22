العراق على موعدٍ مع انخفاض في درجات الحرارة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع تشكّل بعض الغيوم، بينما تنخفض درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 18، أربيل ونينوى 20، السليمانية 21، كركوك وصلاح الدين والأنبار 23، ديالى 24، بغداد 26، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 27، واسط وبابل 28، المثنى 29، ميسان 30، وذي قار والبصرة 31".

وأضاف البيان أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، وصحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم ، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم ".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأوضح أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في أماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".