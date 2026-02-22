الشيخ بدرية يتهم الشرع بالتفريط في السيادة السورية ويطالب بحق تقرير المصير للدروز

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال الشيخ فادي بدرية، وهو شخصية درزية بارزة، إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "سلم سوريا لإسرائيل وتسبب في فقدان سيادة البلاد بالكامل".

مشيراً إلى أن الحكومة الحالية "لا تبذل أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار أو إعادة توحيد سوريا، بل على العكس من ذلك، فإن أطرافاً فاعلة داخل مفاصل الجيش والحكومة لا تزال تتبنى مخططات تهدف إلى إبادة المكون الدرزي".

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أكّد الشيخ بدرية "استحالة التعايش مع سلطة دمشق الحالية" التي وصفها بأنها "تحارب كافة القوميات والأيديولوجيات المختلفة".

مشدداً على أن الدروز "متمسكون بالحفاظ على كرامتهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بالانفصال".

وقال: إذا لم نتحصل على حقوقنا بالسبل السلمية، فنحن على أتم الاستعداد لخوض الحرب لنيلها، ولن نساوم عليها بأي شكل من الأشكال.

وفيما يخص الملف الدولي، كشف بدرية عن وجود علاقات جيدة جداً مع الولايات المتحدة.

لافتاً إلى أنهم حذروا واشنطن في وقت مبكر من أن تمكين الجولاني من الوصول إلى السلطة يعد خطأً فادحاً.

وأوضح أنهم "طالبوا الولايات المتحدة وإسرائيل رسمياً بدعم مطالبهم بالانفصال ومساندة دروز السويداء للحصول على كامل حقوقهم".

واختتم الشيخ بدرية تصريحه بالإشارة إلى أن منطقة السويداء تنعم حالياً بالاستقرار والأمان رغم الاضطرابات التي تشهدها المناطق المحيطة بها.

مطالباً في الوقت ذاته بضرورة عودة جميع النازحين الذين هُجروا قسراً من ديارهم ونُقلوا إلى مناطق أخرى.

مؤكداً على حقهم الأصيل في العودة إلى أرض الآباء والأجداد ورفض سياسات التغيير الديموغرافي.