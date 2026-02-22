إعادة فتح جميع الطرق الرئيسية في الحسكة اليوم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة الحسكة إعادة فتح جميع الطرق الرئيسية ضمن حدود المحافظة، وبقرار من المحافظ، سيتم استئناف الرحلات الجوية بين الحسكة ودمشق، إلا أن قرار فتح الطرق الرئيسية في القامشلي لم يدخل حيز التنفيذ فعلياً حتى الآن.

وبقرار من محافظ الحسكة، نور الدين عيسى، تقرر اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026، فتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة أمام حركة المواطنين والمسافرين. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أتمت الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لضمان الأمن الاجتماعي.

وأكد المحافظ نور الدين عيسى وجود خطة لاستئناف الرحلات الجوية بين الحسكة والعاصمة دمشق، بهدف تفعيل وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مواطني المناطق المختلفة، وتسهيل نقل البضائع والاحتياجات التجارية والإنسانية إلى داخل المحافظة.

وبحسب معلومات مراسل (كوردستان 24) في القامشلي، فإنه رغم صدور قرار فتح الطرق، إلا أن الإجراءات لم تُنفذ على أرض الواقع حتى اللحظة، ومن المتوقع البدء بالخطوات العملية خلال الساعات القادمة.

وأشار مراسلنا إلى أن معظم الطرق الاستراتيجية كانت مغلقة خلال السنوات الماضية بسبب الحروب والتوترات المستمرة في المنطقة، ومنها طرق (الشدادي، دير الزور، تل حميس، تل براك، ومدينة الهول)، بالإضافة إلى طريق "جل آغا" بالقرب من قرية "صفا" ومنطقة "تربه سبيه"، التي توقفت فيها الحركة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والحصار.

وفيما يخص مسألة إعادة تشغيل مطار الحسكة، نقل مراسل (كوردستان 24) أكرم صالح عن مهندسين وفرق فنية، أن عملية إصلاح المطار ليست بالعملية السهلة أو المؤقتة؛ حيث أوضح الخبراء أن المطار متوقف تماماً عن الخدمة منذ قرابة 16 عاماً، لذا فإن تجهيزه مجدداً لهبوط وإقلاع الطائرات يتطلب عدة أشهر من العمل المتواصل وعملية ترميم جذرية وشاملة.