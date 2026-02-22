"الذهب الأخضر".. سعر الكيلو من "البرقوق الاخضر" يصل إلى 500 دولار والعلبة الصغيرة بـ 50 ألف دينار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسواق الفاكهة في مدينة السلیمانیة بإقليم كوردستان قفزة "فلكية" في أسعار الفواكه غير الموسمية، وتحديداً فاكهة "الجانرك" (البرقوق الأخضر)، التي بات يطلق عليها محلياً لقب "الذهب الأخضر" نظراً لارتفاع ثمنها الذي ضاهى أسعار المعادن النفيسة.

في جولة استطلاعية لـ"كوردستان 24" داخل أحد أسواق الخضار والفاكهة، كشف باعة عن وصول سعر الكيلوغرام الواحد من "الجانرك" المستورد إلى 500 دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 750 ألف دينار عراقي). وأشار الباعة إلى أن الطلب يتركز حالياً على العلب الصغيرة التي تحتوي على 6 حبات فقط، والتي تُباع بسعر 50 ألف دينار عراقي.

وفي حادثة تعكس حجم الإقبال الغريب على هذه الفاكهة رغم سعرها، ذكر أحد البائعين أن زبوناً قام بشراء 4 كيلوغرامات من الجانرك دفعة واحدة بمبلغ 2000 دولار، ليقدمها كهدايا لأقاربه، مشيراً إلى أن هذه الفاكهة تُستورد حالياً من الخارج قبل حلول موسمها المحلي.

بورصة الفواكه المستوردة

ولم يقتصر الارتفاع على الجانرك فقط، بل شمل فواكه أخرى تُعرض كـ "نوبري" (أول قطاف الموسم):

الكرز (الكيلاس): وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الكرز المستورد من تايلاند إلى 50 ألف دينار عراقي.

البرقوق الأحمر والأصفر: يتم استيراده من مصر وأفريقيا بأسعار مرتفعة مقارنة بالموسم المحلي.

الكنگر (العكوب): سجل سعر الكيلوغرام غير المنظف 8 آلاف دينار، بينما قفز سعر المنظف منه (الجاهز للطبخ) إلى 20 ألف دينار عراقي.

الإنتاج المحلي والتميز

وفي مقابل الأسعار المرتفعة للمستورد، استعرض التقرير نماذج من الإنتاج المحلي المتميز في منطقة "شارزور"، ومن أبرزها "القرنبيط الأرجواني" الذي ظهر لأول مرة في أسواق الإقليم، بالإضافة إلى الباذنجان والخس الفرنسي المحلي، وهي محاصيل بدأت تنافس في الجودة والأشكال والألوان وتُباع بأسعار مناسبة مقارنة بالمستورد.

يعزو أصحاب المحلات هذه الأسعار إلى ندرة هذه الفواكه في هذا الوقت من العام، حيث يتم استيرادها خصيصاً عبر الشحن الجوي لتلبية رغبات فئة معينة من المستهلكين الذين يرغبون في تذوق فواكه الربيع والصيف قبل أوانها، فيما يتوقع أن تنخفض هذه الأسعار بشكل حاد بمجرد نزول الإنتاج المحلي إلى الأسواق في غضون أسابيع قليلة.

تقرير : هدى عثمان – كوردستان24 – السليمانية