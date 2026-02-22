مواطن كوردي من كركوك: الجيش العراقي يخرجنا من منازلنا بقوة السلاح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- فجر اليوم الأحد، 22 شباط/فبراير 2026، وفي وقت "السحور"، اقتحمت قوة من الجيش العراقي عدداً من منازل المواطنين الكورد في حي "نوروز" بمدينة كركوك، وأخرجت أصحابها منها قسراً وبقوة السلاح.

وتحدث مراسل (كوردستان 24) في حي نوروز، سوران كامران، مع المواطن "أيوب صلاح"، وهو صاحب أحد المنازل المستهدفة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث روى تفاصيل الواقعة قائلاً: "عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأثناء وقت السحور، دخلت قوة عسكرية إلى باحة منزلي، وقاموا بقفل الباب بالسلاسل، وقالوا لنا: يجب أن تخلوا المنزل وتغادروا فوراً".

وأشار أيوب صلاح إلى أن تعامل القوة العسكرية كان سيئاً للغاية، ولم يراعوا وضعه كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً: "كانوا يهددوننا ويقولون: إما أن تخلوا المنزل أو نعتقلكم. لم يكن لديهم أي تصريح أو أمر قضائي، بل أرادوا إخراجنا بفرض القوة فقط".

وبحسب ما أفاد به المواطن الكوردي، فإن قوة الجيش بقيت في المكان حتى الساعة الثامنة صباحاً، ثم انسحبت لاحقاً نتيجة تجمع أهالي المنطقة وتضامنهم، مما أدى إلى حدوث ازدحام وضغط شعبي أجبرهم على التراجع.