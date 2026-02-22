بيان لداخلية إقليم كوردستان: الإقليم عامل استقرار ولن يكون منطلقًا لتهديد أي دولة مجاورة

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم، أنها تابعت بيانًا صادرًا عن إحدى الجهات تضمّن تهديدًا موجّهًا إلى دولةٍ مجاورة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، ضرورة التوضيح بأن إقليم كوردستان كان وسيبقى عامل استقرار وهدوء في المنطقة، ولم يكن في أي وقت مصدر تهديد أو خطر على أمن أي دولة مجاورة.

وشددت على أن حكومة إقليم كوردستان لن تسمح لأي جهة كانت باستخدام أراضي الإقليم للإضرار أو التهديد أو القيام بأي عمل عدائي ضد دول الجوار.