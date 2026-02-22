المالكي يؤكد السعي لتصحيح المسار السياسي ويدعو لشراكات دولية "رصينة" مع واشنطن وأوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل على تصحيح وتقوية مسار العملية السياسية في العراق، مشدداً على أهمية الانفتاح الاقتصادي والدولي لبناء الدولة.

وقال المالكي في تدوينة له عبر منصة "إكس": "إن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا العراق تفرض علينا السعي وتكريس الخبرات لتصحيح وتقوية مسار العملية السياسية"، مبيناً الإيمان بعراق "ديمقراطي مدني" منفتح على الشراكات الدولية الرصينة.

وأشار المالكي في رسالته إلى أن التوجه نحو بناء علاقات اقتصادية مع قوى دولية مثل "الولايات المتحدة وأوروبا" يهدف إلى إحداث ثورة في قطاعات البنى التحتية، والتعليم، وتطوير الخدمات، والطاقة، بما يخدم مصلحة البلاد.

وفي الجانب السيادي، شدد المالكي على أن الهوية الوطنية هي "هوية عراقية خالصة" تستند إلى إرادة الشعب، مؤكداً أن القرار العراقي ينبع من مصلحة الشعب أولاً. كما أبدى استعداد العراق للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي، قائلاً: "يدنا ممدودة للتعاون لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم".

تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية المالكي لتعزيز مكانة العراق الدولية وتفعيل الشراكات الاقتصادية الكبرى لتحقيق نهضة خدمية وتنموية شاملة.