شيخموس أحمد يحذر: داعش يستعيد نشاطه في عموم سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حذر شيخموس أحمد، مسؤول المخيمات في شمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، 23 شباط 2026، من تزايد مخاطر تنظيم داعش، معلناً أن خلايا التنظيم بدأت بإعادة تنظيم صفوفها واستئناف نشاطها في جميع الأراضي السورية.

وأشار شيخموس أحمد إلى أن مخاطر داعش تزداد جدية يوماً بعد يوم، ويشكل عبئاً وخطراً أمنياً كبيراً على المنطقة.

وانتقد المسؤول في الإدارة الذاتية دول العالم غير المستعدة حتى الآن لاستعادة عوائل داعش التابعة لها، وهذا ما جعل المشكلة تبقى معلقة.

في الوقت ذاته، سلط شيخموس أحمد الضوء على دور الحكومة السورية، مشيراً إلى أن دمشق ليست غير متعاونة فحسب، بل ولا تقدم أي تسهيلات لعودة عوائل داعش من حاملي الجنسية السورية إلى مناطقهم، مما جعل عملية إخلاء المخيمات والقضاء على مخاطر داعش أكثر صعوبة.

كما صرح مسؤول المخيمات في شمال وشرق سوريا أن 400 عائلة من نازحي عفرين قد عادوا إلى مناطقهم حتى الآن.