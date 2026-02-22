الأعرجي يترأس اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات التطورات الإقليمية والدولية على أمن العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ترأس قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، اجتماعاً طارئاً لبحث مستجدات الوضع الأمني، وذلك بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان رسمي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، مع تحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد البيان أن المجتمعين شددوا على ضرورة تبنّي رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة، توازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.