في تغريدة حديثة.. المبعوث الأمريكي يصف مباحثاته مع السوداني بـ"المثمرة"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم، اللقاء الذي جمعه يوم أمس برئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأنه كان لقاءً "مثمراً" ومهماً لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال باراك في تدوينة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "عقدت لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقشنا خلاله الأهداف والغايات العراقية المستمرة لبناء مستقبل سيادي، مستقر، ومزدهر".

وأوضح المبعوث الأمريكي في تغريدته أن التوجهات العراقية "تتوافق مع رغبة وخطة الرئيس الأمريكي لإحلال السلام والازدهار في المنطقة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "ضرورة وجود قيادة فعالة تتماشى مع سياسات وممارسات تعزيز الاستقرار للعراق والشعب العراقي، تُعد مفتاحاً أساسياً لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتأتي تغريدة باراك غداة استقبال السوداني له في العاصمة بغداد يوم أمس، في اجتماع ركز على مسار العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والدور المحوري الذي يلعبه العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، وبشكل خاص الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في الساحة السورية.

وشهد لقاء الأمس، بحسب بيان حكومي عراقي، تبادلاً لوجهات النظر حول آليات منع التصعيد في الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على أهمية اللجوء إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية كخيار استراتيجي لحل النزاعات، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي بما يعزز الاستقرار على المدى الطويل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي خلال المباحثات على "ضرورة معالجة المشاكل العميقة في المنطقة من خلال وضع معالجات جذرية لأسبابها"، محذراً بشدة من "أي عدوان أو تجاوز يمس سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".