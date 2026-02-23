انهيار أرضي في طريق هاميلتون بسوران.. والفرق الفنية تتدخل

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدت موجة الأمطار والثلوج الكثيفة التي شهدها الموسم الحالي إلى حدوث انهيارات أرضية وتخسفات في أجزاء من طريق "هاميلتون" الاستراتيجي. وأعلنت مديرية صيانة وحماية الطرق في سوران أن فرقها الفنية تعمل حالياً على تأمين طريق بديل مؤقت، بالتوازي مع البحث عن حل جذري للمشكلة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين، 23 شباط 2026، قال خوسرت صادق، مدير صيانة وحماية الطرق في سوران: "بسبب الهطولات المطرية والثلجية الغزيرة، تعرض جزء من طريق هاميلتون للانهيار (التخسف)، ولضمان استمرارية حركة مرور المواطنين، تباشر فرقنا الآن العمل على فتح طريق بديل".

وأوضح صادق أن الطريق البديل يعد "حلاً مؤقتاً" لتسيير حركة السير، مؤكداً وجود خطة أوسع لإعادة تأهيل الطريق الرئيسي بشكل كامل وبما يضمن معالجة الخلل بشكل نهائي.

وحول تكرار هذه الحادثة، أشار المسؤول إلى أن ذات الموقع كان قد تعرض لانهيار مشابه في عام 2019، مستدركاً بالقول: "هذه المرة قررنا إيجاد حل هندسي نهائي وجذري للمشكلة لضمان عدم تكرار التخسفات مستقبلاً".

وختم بالإشارة إلى إحالة مشروع الترميم إلى إحدى الشركات المحلية، مشدداً على أن الأعمال ستُنفذ وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية لضمان ديمومة الطريق الاستراتيجي وسلامة المارين عليه.