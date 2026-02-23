الأطراف الكوردستانية في كركوك تشدد على وحدة الموقف وحماية "القضايا القومية"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عقدت القوى السياسية الكوردستانية في مدينة كركوك، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع الراهنة في المدينة، مؤكدة في مؤتمر صحفي حضره ممثلو أغلب الأحزاب الكوردية على رسالة "وحدة الصف" وتوحيد الخطاب السياسي.

وذكر ممثلو الأطراف الكوردستانية خلال المؤتمر: "اجتمعنا اليوم في كركوك وكان هناك إجماع كامل على تبني موقف موحد تجاه القضايا القومية، والعمل المشترك بروح الفريق الواحد لحماية حقوق الشعب الكوردي في المدينة".

كما أعربت القوى المجتمعة عن تقديرها لوسائل الإعلام ودورها في التغطية المستمرة وإيصال صوت الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن الإعلام لعب دوراً محورياً في إبراز صورة التلاحم ووحدة الموقف الكوردي في كركوك.

ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تمر فيه المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك، بمرحلة سياسية حساسة ومعقدة، تسعى من خلالها القوى الكوردستانية إلى مواجهة التحديات القائمة عبر ترسيخ العمل المشترك ورص الصفوف.