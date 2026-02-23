لقاء عراقي–أمريكي في بغداد: دعم لجهود مكافحة الإرهاب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين (23 شباط 2026)، مبعوث الرئيس الأمريكي، السفير توماس باراك، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الجانب الأمريكي عن تقديره لخطوة الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز خارج البلاد إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية. من جهته، أوضح حسين أن بغداد تواصل التنسيق مع عدد من الدول لاستعادة رعاياها المتورطين في قضايا الإرهاب، مشيداً بموافقة أنقرة على تسلّم حاملي الجنسية التركية من هؤلاء.

كما تناول اللقاء الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الطرفان دعمهما لتنفيذه، لما له من دور في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وفي محور آخر، بحث الجانبان العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بينهما. وحذّر وزير الخارجية من مخاطر اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة، مؤكداً دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده للجولة التفاوضية المرتقبة في جنيف بوساطة عُمانية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية. وأكد حسين أن تشكيل الحكومة شأن داخلي، مع الأخذ بنظر الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، بما ينسجم مع حاجة أي حكومة جديدة إلى علاقات متوازنة وتفاعل إيجابي مع المجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة.