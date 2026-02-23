حظر على التنقل في نيويورك بسبب عاصفة كبيرة تضرب الولايات المتحدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- فرضت نيويورك حظرا على حركة النقل في المدينة إلا للضرورات القصوى وأغلقت المدارس الاثنين، فيما لزم السكان منازلهم في ظل عاصفة ثلجية كبيرة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في منشور على "إكس" أن "الثلوج الكثيفة ما زالت تتساقط" عند الساعة 5,28 بالتوقيت المحلي (10,28 ت غ) الاثنين، مضيفة أن سماكة الثلوج بلغت 37,8 سنتيمترا.

وبحسب أجهزة الطوارئ في المدينة، غطت ثلوج بلغت سماكتها ما بين 23 و28 سنتيمترا مانهاتن وبروكلين فيما تم "منع جميع المركبات غير الأساسية من التحرك في شوارع مدينة نيويورك وطرقاتها السريعة وجسورها".

ويستعد عشرات الملايين من سكان العاصمة واشنطن وصولا إلى ولاية ماين (شمال) لتساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.

وسُجّل تساقط ثلوج و"ضباب متجمّد" مع درجات حرارة دنيا بلغت نحو درجتين مئويتين تحت الصفر في نيويورك قبل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) بوقت قصير، بحسب ما ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني.

ونبّهت الهيئة إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى جنوب شرق نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات "بالغة الخطورة".

وفجر الاثنين، بدأت العاصفة تضرب نيويورك، ما أثّر على الرؤية إلى حد أن ناطحات سحاب وول ستريت كانت بالكاد منظورة من حي بروكلين المجاور.

ورجّح خبراء الأرصاد انقطاع الكهرباء بسبب الثلوج الكثيفة والرياح العاتية. وقبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، انقطع التيار عن حوالى 119,347 منزلا على الأقل في ولاية نيوجيرزي، بحسب موقع التتبّع poweroutage.us.

في الأثناء، أُلغيت أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، بحسب ما أظهرت بيانات من "فلايت أوير" FlightAware لتعقب الرحلات صباح الاثنين.

وفي نيويورك التي تعد أكثر من ثمانية ملايين نسمة، أفاد رئيس البلدية زهران ممداني بأن الشوارع والطرقات السريعة والجسور ستبقى مغلقة حتى ظهر الاثنين.

وقال "لم تشهد مدينة نيويورك عاصفة بهذا الحجم منذ عقد.. نطلب من سكان نيويورك تجنّب أي تنقّل غير ضروري".

ولن يسري الحظر على العاملين الأساسيين أو الأشخاص الذين يتعيّن عليهم التنقل بسبب حالات طارئة.

واشتكى براندن سميث (33 عاما) الذي يقطن بروكلين من أن بعض أماكن العمل ما زالت مفتوحة وإن كانت الطرقات مغلقة.

وقال "سيكون التنقل صعبا بالنسبة لمعظم أهالي نيويورك إذ ما زال علينا التوجّه إلى العمل. إنه أمر مؤسف أن تكون الطرقات مغلقة في حين استدعينا لممارسة وظائفنا".

في الأثناء، عبّر سيّاح عن سعادتهم بتساقط الثلوج.

وقالت ماكارينا غونزاليس التي قدمت من تشيلي إنها كانت تعرف أن الثلوج ستتساقط لكنها لم تكن تدرك إلى أي حد.

واوردت لفرانس برس وهي تتجوّل في تايمز سكوير الأحد "أشعر بالسعادة. إنها تجربة رائعة".

وحذّرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن الثلوج الكثيفة والرياح العاتية وتراجع الرؤية "يتوقع أن تتسبب بظروف تنقل خطيرة إلى مستحيلة".



المصدر: فرانس برس