بتوجيه من مسرور بارزاني.. 5.1 مليار دينار لتعزيز مستشفيات دهوك بأجهزة طبية استراتيجية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك، عن صدور توجيهات من رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لتجهيز مستشفيات المحافظة بثلاثة أجهزة طبية متطورة تندرج ضمن "المعدات الاستراتيجية"، وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و100 مليون دينار عراقي.

وبحسب وثائق رسمية صادرة عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، تضمنت المخصصات شراء جهازي "تفتيت حصى الكلى" لمركز أمراض الكلى التابع للمديرية بقيمة 2.6 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار دينار لتزويد مستشفى "آزادي" التعليمي بجهاز رنين مغناطيسي حديث (MRI 1.5T).

وتأتي هذه الخطوة، المدرجة ضمن ميزانية عام 2025، في إطار رؤية التشكيلة الوزارية التاسعة لتطوير القطاع الصحي وتحديث البنية التحتية للمستشفيات العامة. وأكدت صحة دهوك أن وصول هذه الأجهزة سيحدث "طفرة نوعية" في مستوى الخدمات المقدمة، مما يقلل من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج أو اللجوء للمستشفيات الخاصة، فضلاً عن دورها في تخفيف الضغط الكبير الذي تعانيه المحافظة نتيجة استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.