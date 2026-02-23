أربيل تطلق مشروع "الأكياس الصديقة للبيئة" وتوزع 10 آلاف كيس قماشي على المخابز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة "يوم بيئة أربيل"، وتحت شعار "لنكن جميعاً حماة للبيئة ونتجنب مخاطر استخدام أكياس النايلون"، أطلقت محافظة أربيل مشروعاً بيئياً رائداً يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، عبر توزيع 10 آلاف كيس قماشي على المخابز والأفران في المدينة.

مراسم إطلاق "مشروع الأكياس الصديقة للبيئة" جرت في قاعة "ميديا" بمدينة أربيل، برعاية محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفي كلمة له خلال المراسم، أشاد المحافظ بجهود الجهات المنظمة، مؤكداً على الأهمية البالغة لهذا المشروع في الحفاظ على نظافة وسلامة بيئة العاصمة. وأشار خوشناو إلى أن "حماية البيئة تقع في مقدمة أولويات حكومة إقليم كوردستان"، مشدداً على أن المسؤولية جماعية وتتطلب تكاتف الجميع لجعل البيئة ثقافة مجتمعية.

المشروع جاء بتنفيذ من دائرة بيئة أربيل بالتنسيق مع "منظمة غرين يارد" (Green Yard) وبالتعاون مع نقابة عمال الزراعة والمواد الغذائية (فرع أربيل).

وسلط المحافظ الضوء على الخطوات الإستراتيجية التي اتخذتها الكابينة الحكومية التاسعة بدعم مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لتعزيز الواقع البيئي، ومنها:

مشروع "رووناكي": لتعزيز الإنارة المستدامة.

الحزام الأخضر: لزيادة المساحات التشجيرية حول المدينة.

إجراءات المصافي: فرض ضوابط صارمة على المصافي النفطية للحد من الانبعاثات، مما انعكس إيجاباً على جودة الهواء ونقاء البيئة.

ودعا اوميد خوشناو المواطنين والحضور إلى التعامل مع قضية حماية البيئة كواجب "ديني وأخلاقي وإنساني"، لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بصحة الفرد وجودة الحياة العامة، مؤكداً أن الاستغناء عن "النايلون" واستبداله بالبدائل القماشية هو خطوة أساسية نحو مستقبل صحي.

يُذكر أن محافظة أربيل قد حددت يوم 22 شباط من كل عام "يوماً للبيئة في مدينة أربيل"، بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتحويله إلى نهج ثقافي يشارك فيه جميع أفراد المجتمع لضمان مدينة أنظف وأجمل.