مقتل أربعة عناصر أمن سوريين بهجوم لتنظيم داعش في الرقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قتل أربعة عناصر أمن سوريين الإثنين جراء هجوم لتنظيم داعش استهدف حاجزا في مدينة الرقة في شمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر أمني.

وأوردت وزارة الداخلية الحصيلة ذاتها، وقالت إنها تمكّنت "من تحييد أحد افراد الخلية، بينما تواصل قواتنا تمشيط المنطقة للقضاء على بقية عناصرها".

ويأتي الهجوم وهو الثاني ضد قوات الأمن في المنطقة، وفق الداخلية، بعد يومين من حضّ المتحدث باسم التنظيم المتطرف، في أول تسجيل صوتي منذ عامين، على قتال السلطات الجديدة.



المصدر: فرانس برس