نيبال.. سقوط حافلة ركاب من منحدر جبلي يودي بحياة 19 شخصاً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)-لقي 19 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث سير مروع وقع في وقت مبكر من يوم الاثنين23 شباط/ فبرایر، عندما انحرفت حافلة ركاب عن طريق جبلي وعر في نيبال، لتسقط من ارتفاع شاهق يصل إلى 150 متراً في وادٍ سحيق.

وكانت الحافلة، التي تقل 44 راكباً، في طريقها من مدينة بوخارا السياحية إلى العاصمة كاتماندو، قبل أن تفقد توازنها عند منعطف حاد حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي. وأدى الانحراف إلى سقوط المركبة واستقرارها على ضفاف نهر "تريشولي"، على بعد نحو 80 كيلومتراً غرب العاصمة.

حصيلة الضحايا

وأفادت السلطات الأمنية المحلية بأن الحادث أسفر عن مصرع 19 شخصاً، تم التعرف على هوية 9 منهم حتى الآن، بينهم ثمانية مواطنين نيباليين وراكب يحمل الجنسية البريطانية، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتحديد هوية 10 جثث أخرى.

أما المصابون الـ25، فيخضعون حالياً للعلاج في مراكز طبية متخصصة ومستشفيات محلية، ومن بينهم ركاب يحملون الجنسيات الصينية والنيوزيلندية، وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.

جهود الإنقاذ ومشاهد مأساوية

ووصف مسؤولون محليون وصلوا إلى الموقع مشاهد فوضوية ومروعة في عتمة الليل، حيث استغرقت فرق الإنقاذ، التي ضمت قوات الأمن ومرشدي تجديف محليين يعملون في النهر، وقتاً طويلاً للوصول إلى الحطام وانتشال الضحايا.

ونقلت التقارير عن شهود عيان من فرق الإغاثة أن بعض المصابين فارقوا الحياة في موقع الحادث أثناء محاولات إنقاذهم المتعثرة بسبب وعورة التضاريس وصعوبة الرؤية، حيث كان بعض الضحايا يتحدثون بلغاتهم في لحظاتهم الأخيرة قبل أن يلفظوا أنفاسهم.

تحقيقات وأسباب متكررة

وباشرت الشرطة النيبالية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، مرجحة أن يكون سوء صيانة المركبة أو حالة الطرق الجبلية الضيقة وراء وقوع المأساة. وتعد حوادث الحافلات أمراً شائعاً في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث تغطي الجبال معظم أراضيها وتفتقر طرقها إلى معايير السلامة الكافية، مما يجعل التنقل عبرها محفوفاً بالمخاطر.





المصدر: صحیفة تایمز البریطانیة