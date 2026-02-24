"الأمن والرفاهية أولاً".. مسرور بارزاني يفتتح طريق "أربيل - گۆمەسپان" المزدوج بمواصفات عالمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، مشروع طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج، الذي يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والجسور، منفذاً بأيدي كوادر محلية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح أمام الحاضرين والكوادر الهندسية، أعرب مسرور بارزاني عن فخره بإنجاز هذا الصرح، مؤكداً أن شعار حكومته هو "الأمن والرفاهية أولاً". وحدد رئيس الحكومة محاور جوهرية لهذا المنجز.

وأشاد مسرور بارزاني بشركة (هێمن گرووپ) المنفذة، مشدداً على أن المشروع أُنجز في وقت قياسي وبمواصفات عالمية تليق بمواطني كوردستان وتطلعاتهم.

وأكد أن الطريق الجديد سيضع حداً نهائياً للمخاطر والحوادث التي كانت تكتنف الطريق القديم، مما يساهم بشكل مباشر في حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة السائقين.

وأشار إلى أن الطريق سيمثل بوابة لإنعاش المناطق المحيطة، حيث يربط العاصمة أربيل بالمناطق الجبلية والسياحية، ولاسيما "سد گۆمەسپان"، ما يعزز الحركة الاقتصادية في القرى والبلدات المجاورة.

المشروع في أرقام

يُمثل طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج نقلة نوعية في البنية التحتية للإقليم، وتتلخص أبرز مواصفاته الفنية في:

الطول: 16 كيلومتراً من الطرق المزدوجة الحديثة.

السعة: يتكون من ثلاث حارات لكل اتجاه، ما يضمن استيعاباً عالياً لحركة المرور.

التجهيزات: زُوّد الطريق بمنظومة إنارة متكاملة، علامات مرورية إرشادية، وجدران وقائية متينة.

ويأتي افتتاح هذا الطريق كجزء من سلسلة مشاريع البنية التحتية التي تتبناها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف ربط مدن الإقليم بشبكة طرق عصرية تعزز من مكانة أربيل كمركز تجاري وسياحي رائد في المنطقة.