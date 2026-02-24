جنايات النجف: السجن المؤبد بحق (3) من تجار المخدرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات النجف، أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 500 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى أدوات تعاطي وميزان الكتروني".

ولفت الى أن "الأحكام بحقهم صدرت وفقاً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".