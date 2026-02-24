مسرور بارزاني: طريق أربيل - گۆمەسپان المزدوج سيلعب دوراً مهماً في إنعاش القطاع السياحي

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن سعادته بافتتاح مشروع طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج.

وقال خلال منشور على منصة إكس: "سُعدت بافتتاح مشروع طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج، الذي وفضلاً عن كونه يعالج مشاكل التنقل لسكان المنطقة، سيلعب دوراً مهماً في إنعاش القطاع السياحي، وسيكون له أثر مباشر على الحركة التجارية وإعمار ضواحي أربيل".

I was pleased to inaugurate the Erbil-Gomaspan road today. Beyond easing traffic for local residents, it will help elevate tourism and have a direct impact on trade and the continuous development around Erbil. pic.twitter.com/nLIs9vvYuj — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 24, 2026

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، مشروع طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج، الذي يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والجسور، منفذاً بأيدي كوادر محلية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح أمام الحاضرين والكوادر الهندسية، أعرب مسرور بارزاني عن فخره بإنجاز هذا الصرح، مؤكداً أن شعار حكومته هو "الأمن والرفاهية أولاً". وحدد رئيس الحكومة محاور جوهرية لهذا المنجز.

وأشاد مسرور بارزاني بشركة (هێمن گرووپ) المنفذة، مشدداً على أن المشروع أُنجز في وقت قياسي وبمواصفات عالمية تليق بمواطني كوردستان وتطلعاتهم.

وأكد أن الطريق الجديد سيضع حداً نهائياً للمخاطر والحوادث التي كانت تكتنف الطريق القديم، مما يساهم بشكل مباشر في حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة السائقين.

وأشار إلى أن الطريق سيمثل بوابة لإنعاش المناطق المحيطة، حيث يربط العاصمة أربيل بالمناطق الجبلية والسياحية، ولاسيما "سد گۆمەسپان"، ما يعزز الحركة الاقتصادية في القرى والبلدات المجاورة.

المشروع في أرقام

يُمثل طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج نقلة نوعية في البنية التحتية للإقليم، وتتلخص أبرز مواصفاته الفنية في:

الطول: 16 كيلومتراً من الطرق المزدوجة الحديثة.

السعة: يتكون من ثلاث حارات لكل اتجاه، ما يضمن استيعاباً عالياً لحركة المرور.

التجهيزات: زُوّد الطريق بمنظومة إنارة متكاملة، علامات مرورية إرشادية، وجدران وقائية متينة.

ويأتي افتتاح هذا الطريق كجزء من سلسلة مشاريع البنية التحتية التي تتبناها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف ربط مدن الإقليم بشبكة طرق عصرية تعزز من مكانة أربيل كمركز تجاري وسياحي رائد في المنطقة.