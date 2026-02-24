للمرة الأولى في إقليم كوردستان.. امرأة تتولى رئاسة محكمة قوى الأمن الداخلي

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ إقليم كوردستان، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تكليف ضابطة بمهام رئيس محكمة قوى الأمن الداخلي، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز حضور المرأة في المناصب السيادية والقيادية ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية.

واستقبل وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، رێبەر أحمد، اليوم، العميد الحقوقي (چرا أحمد لطيف)، حيث باشرت مهامها رسمياً كرئيسة لمحكمة قوى الأمن الداخلي/ الثانية (بالوكالة). وخلال اللقاء، قدم وزير الداخلية تهانيه الحارة للعميد چرا، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الحساسة والمسؤولة.

ويأتي هذا القرار تجسيداً لاستراتيجية التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم الرامية إلى تمكين المرأة ومنحها أدواراً محورية في مفاصل صنع القرار، ولا سيما في سلك الأمن والشرطة. ويُعد تعيين العميد چرا في هذا المنصب تحولاً تاريخياً في مسار القضاء الأمني التابع لوزارة الداخلية.

يُذكر أن محكمة قوى الأمن الداخلي تختص، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، بالنظر في القضايا والجرائم والمخالفات العسكرية المنسوبة لمنتسبي وضباط وزارة الداخلية والبت فيها. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة مشاركة النساء في صفوف قوى الأمن الداخلي شهدت نمواً ملحوظاً خلال سنوات عمل الكابينة الوزارية التاسعة، مع نيل العديد من الضابطات رتباً عليا ومسؤوليات قيادية.