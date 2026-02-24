الديمقراطي الكوردستاني يرفض فصل "قره تبه" و"جلولاء": انتهاك للمادة 140

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – أعلن الفرع 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، رفضه القاطع للقرارات الأخيرة القاضية بتحويل ناحيتي "قره تبه" و"جلولاء" إلى قضاءين مستقلين وفصلهما إدارياً عن قضاء خانقين، واصفاً هذه الخطوات بأنها "انتهاك دستوري ومخططات مشبوهة".

وهذا نص البيان :

بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني – الفرع 15 خانقين

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أهالي خانقين الكرام والمناطق المحيطة بها. يتابع الفرع 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين القرارات الأخيرة المجحفة بتحويل ناحيتي قرتبة وجلولاء إلى قضاءين مستقلين وفصلهما عن قضاء خانقين. ونؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا صريحًا للدستور العراقي الذي أقرّته أغلبية الناخبين العراقيين، ولا سيما المادة 140 التي تحدد المسار القانوني لمعالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر التطبيع والتعداد والاستفتاء.

الديمقراطي الكوردستاني يرفض فصل قرتبة وجلولاء عن خانقين

تمثل خانقين، بكل مكوناتها العرقية والدينية، نموذجًا للوحدة الاجتماعية والتعايش السلمي. وأي مساس بوضعها الإداري خارج إطار الدستور يُعدّ تجاوزًا على إرادة الشعب وحقوقه المشروعة.

وعليه، نعلن رفضنا لهذه القرارات وأي مؤامرات خبيثة، وندعو إلى إلغائها بشكل كامل والالتزام بتنفيذ المادة 140 وفق الإجراءات الدستورية. كما نؤكد دعمنا الكامل لأهالي خانقين الكرام في جميع مطالبهم المشروعة، ونؤيد أي تحرك سلمي علني او عصياناً مدنياً يُتخذ دفاعًا عن حقوقهم الدستورية، بما في ذلك الأنشطة المدنية وأي تدابير سلمية أخرى يكفلها القانون.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لن نقبل المساس بوضع خانقين

وندعو جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على السلام والوحدة والتضامن والموقف المدني، واحترام إرادة أهالي خانقين.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني

الفرع 15 – خانقين

٢٠٢٦/٢/٢٤