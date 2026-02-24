قيادي في الاتحاد الوطني: تفاهمات إيجابية مع الديمقراطي بشأن منصب رئيس الجمهورية

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول فرع تنظيمات أربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني، ريباز بيركوتي، اليوم الثلاثاء، وجود تطورات إيجابية ملموسة في مسار المفاوضات الجارية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا سيما فيما يتعلق بملف منصب رئيس جمهورية العراق.

ونفى بيركوتي في تصريح لـ كوردستان 24 الأنباء التي تتحدث عن وصول الحوارات إلى طريق مسدود، واصفاً إياها بالشائعات البعيدة عن الواقع.

وشدد على أن اللقاءات الحالية تتسم بالبناء والتعاون، مشيراً إلى أن القوى الكوردية تسعى جاهدة لتوحيد صفوفها وخطابها السياسي في العاصمة بغداد، استجابةً للمطالب الشعبية بضمان وحدة الموقف الكوردي في الاستحقاقات الوطنية.