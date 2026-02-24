القنصل الروسي في إقليم كوردستان يشيد بجهود الرئيس بارزاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استعرض القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، مكسيم روبن، رؤية بلاده حيال تطورات الأوضاع في سوريا ودور إقليم كوردستان في عملية السلام.

وأشار الدبلوماسي الروسي في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى الموقع والأهمية الجيوسياسية لسوريا، وقال: تعد سوريا إحدى الدول المحورية على مستوى المنطقة والعالم العربي، إن الحرب والفوضى التي اندلعت في هذا البلد منذ سنوات عدة، قد ألحقت أضراراً باستقرار المنطقة برمتها.

كما شدد على أن روسيا بذلت جهوداً كبيرة لحل الأزمة، وهي مستعدة في هذه المرحلة لتقديم كافة أشكال التعاون.

وبشأن التوترات الأخيرة في شمال شرق سوريا، أوضح مكسيم روبن أن موسكو تراقب الأوضاع عن كثب، وبالأخص الخطوات التي اتخذتها قيادة إقليم كوردستان لتهدئة الأوضاع.

وفي جانب آخر من حديثه، أشاد القنصل الروسي بدور الرئيس بارزاني والقيادة السياسية في إقليم كوردستان، قائلاً: نحن نعلم أن الرئيس بارزاني ونيجيرفان بارزاني قد قدما نصائح مفيدة وبناءة جداً لكلا الطرفين في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما استضافا وفوداً من الجانبين لإجراء الحوارات.

ووصف القنصل خطوات إقليم كوردستان هذه بأنها "إيجابية وفعالة"، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه الحوارات التي تجري برعاية واستضافة أربيل عن نتائج إيجابية، وتؤدي إلى تبديد التوترات والوصول إلى اتفاق شامل في سوريا.