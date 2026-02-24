البحرين تتجه للاستثمار في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مملكة البحرين برئاسة أيمن المؤيد.

وبحسب بيان لهيئة الاستثمار انه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وأبدى الوفد البحريني رغبته في الاستثمار باقليم كوردستان، ولا سيما في قطاع السياحة، من خلال إنشاء فنادق ومطاعم من فئة خمس نجوم بعلامات تجارية عالمية، إضافة إلى تطوير مناطق ومشاريع ترفيهية حديثة.

من جانبه، جدّد رئيس هيئة الاستثمار تأكيد دعم الهيئة الكامل وتقديم التسهيلات اللازمة للوفد الضيف، بما يسهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية المرتقبة.