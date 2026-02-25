وزارة النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد موقتا بسبب "خلل فني طارئ"

منذ 3 ساعات

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل العراقية الأربعاء إغلاق مطار بغداد الدولي موقتا بسبب "خلل فني طارئ"، نافية تقارير أشارت إلى وجود تهديد أمني.

وأثار الإغلاق تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المسؤولين العراقيين أكدوا أن توقف العمليات كان لأسباب فنية بحتة، وأن أعمال الصيانة جارية لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن الخلل استدعى اتخاذ "إجراء احترازي فوري"، مشيرا إلى أن الفرق الفنية بدأت "أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأوضح أن المطار سيُعاد فتحه خلال ساعات بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحوصات النهائية.

ونفى الصافي وجود أي مخاطر أمنية داخلية أو خارجية وراء الإغلاق، قائلا إن التقارير التي وردت في هذا الإطار لا أساس لها من الصحة، وحثّ وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.



المصدر: فرانس برس