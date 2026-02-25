الخارجية الإيرانية: واشنطن وتل أبيب تتبعان "نهج غوبلز" في تزييف الحقائق ضد طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، إلى تكرار الادعاءات الكاذبة من قبل المسؤولين الأمريكيين واسرائیل بشأن برنامج إيران النووي وقضايا أخرى تتعلق بالبلاد، مؤكداً أن "الكاذبين المحترفين لديهم تخصص خاص في خلق (حقيقة واهية)".

وكتب بقائي: "إن القاعدة التي تقول (كرر الكذبة حتى تبدو وكأنها حقيقة) هي القاعدة التي ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية ومستشار هتلر".

وأوضح بقائي أن هذه القاعدة تُستخدم الآن بشكل ممنهج من قبل الإدارة الأمريكية ودعاة الحرب المحيطين بها، للمضي قدماً في حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني. وأكد أن ما يُزعم بشأن برنامج إيران النووي، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وأعداد ضحايا اضطرابات شهر کانون الثاني/يناير الماضي، ليس سوى تكرار لمجموعة من الأكاذيب الكبرى، مشدداً على ضرورة عدم الانخداع بمثل هذه الترهات.

تأتي تصريحات بقائي رداً على ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام الكونجرس، حيث ادعى أن ایران تعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية وتهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج.

كما زعم ترامب في خطابه قائلاً: "لقد حذرنا الإيرانيين من أي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم التسليحي، وخاصة الأسلحة النووية. نحن نمتلك أقوى جيش في العالم وقد قمت بإعادة بنائه في ولايتي الأولى. لقد دمرنا برنامج إيران النووي، وهم الآن يريدون البدء من جديد والسعي وراء أهدافهم".





المصدر: وکالة "ایرنا" الایرانیة