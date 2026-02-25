17 قتيلا على الأقل في غارة جوية نفذها الجيش في بورما

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أودت غارة جوية نفذتها قوات المجلس العسكري الحاكم في بورما على سوق في إحدى قرى غرب البلاد بما لا يقل عن 17 شخصا، وفق ما أفادت منظمتان محليتان الأربعاء.

وقالت منظمة "جيش أراكان" المسلحة القومية إن 17 "مدنيا بريئا" قضوا الثلاثاء في غارة على قرية يوي نغو بولاية راخين في غرب بورما، فيما قدّرت مجموعة "بوناغيون" للمتطوعين الشباب عدد القتلى بـ18.

وأفاد رئيس المجموعة بياي فيو ناينغ إثر وصوله إلى القرية بعد الغارة بأن "الجثث كانت تنتشر في المنطقة برمتها".

وأضاف أن "المشهد كان مروّعا فعلا، إذ أُحرقت أربعة أو خمسة مبان ودُمّر عدد كبير من المباني الأخرى"، لافتا إلى أن "بعض السكان كانوا يفرّون من المكان، إذ كانت منازل لا تزال مشتعلة عندما وصلنا".

ولم يتسنّ الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في بورما للتعليق على هذه المعلومات.

وتشهد البلاد حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير 2021 الذي أطاح الحكومة المدنية المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي.

وتدور المواجهات بين ناشطين مؤيدين للديموقراطية شكّلوا وحدات مسلحة تقاتل إلى جانب ميليشيات تمثل أقليات عرقية لطالما عارضت السلطة المركزية.



المصدر: فرانس برس