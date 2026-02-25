الداخلية السورية تؤكد حصول حالات فرار جماعي من مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكوردية منه

منذ 28 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أقرّت وزارة الداخلية السورية الأربعاء بحدوث حالات فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يؤوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب، بعيد انسحاب القوات الكوردية التي كانت تتولى إدارته.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحافي "عند وصول فرقنا المختصة، تبيّن حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية"، مضيفا أن بعض عناصر الحراسة أخلوا "مواقعهم مع أسلحتهم"، بينما أزيلت "حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى".





المصدر: فرانس برس