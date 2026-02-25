سبعة قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أسفر هجوم أوكراني بحوالى ثلاثين مسيّرة على مصنع للأسمدة في منطقة سمولينسك في غرب روسيا الأربعاء عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

يقع المصنع قرب بلدة دوروغوبوج الروسية التي تبعد نحو 290 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق منها، المصنع وهو يشتعل فجر الأربعاء، مع تصاعد أعمدة من الدخان.

وتعدّ هذه الضربة من أعنف الضربات التي تتعرّض لها منطقة صناعية في روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وكثيرا ما تستهدف أوكرانيا المصانع في روسيا ردّا على القصف الروسي لأراضيها.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، المكلفة التحقيقات في القضايا الكبرى، مقتل سبعة أشخاص.

وقالت اللجنة إن "القوّات المسلّحة الأوكرانية نفّذت هجوما جوّيا بواسطة 30 مسيّرة على الأقلّ" على مصنع الأسمدة الواقع في سمولينسك.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين عبر تطبيق تلغرام عن مقتل "أربعة موظفين... في مصنع مدني ينتج الأسمدة"، مشيرا إلى أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأنتج المصنع بحسب موقعه الإلكتروني حوالى مليوني طنّ من الأسمدة في 2024.

وسبق أن تعرض المصنع لهجوم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق وسائل إعلام روسية.

ولم يصدر تعليق فوري عن أوكرانيا التي تنفي دائما استهداف المدنيين.

وتقول كييف إنها تستهدف بنى تحتية روسية بهدف تجفيف مصادر التمويل والإنتاج العسكري في روسيا.