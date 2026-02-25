رئيس إقليم كوردستان يرحّب بتقرير البرلمان التركي ويؤكد دعم مسار السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب رئيس إقليم كوردستان نيچيرڤان بارزاني بالتقرير الصادر عن لجنة الوحدة الوطنية والأخوة والديمقراطية في البرلمان التركي.

معتبراً إياه خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح نحو تعزيز السلام ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد أن ترسيخ لغة السياسة والحوار، والالتزام بالحلول السلمية، يمثلان الركيزة الأساسية لبناء استقرار دائم يخدم مصلحة شعوب المنطقة كافة، مشدداً على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإجراءات إضافية تعزز الثقة المتبادلة.

وجدد رئيس الإقليم موقف إقليم كوردستان الداعم لأي جهد أو مبادرة تهدف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وفتح آفاق جديدة للأخوة والتعايش المشترك.

معرباً عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة خطوات برلمانية أخرى تُسهم في ترسيخ السلام الذي يتطلع إليه الجميع