التعليم العالي في كوردستان تصدر قراراً بشأن الطلبة الدارسين في الخارج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 25 شباط 2026، عن صدور قرار جديد يمنح تسهيلات إضافية للطلبة الكورد الدارسين في الجامعات خارج البلاد، والراغبين بالعودة المؤقتة إلى الإقليم.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، أكد المتحدث باسم الوزارة، عباس أكرم، أن الوزارة اتخذت قراراً يصب في مصلحة الطلبة المبتعثين والدارسين في الخارج، يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى إقليم كوردستان خلال الفترة الممتدة من 10 آذار 2026 ولغاية 28 آذار 2026.

وأوضح أكرم أن الأهمية القانونية لهذا القرار تكمن في اعتبار هذه الفترة، والبالغة 18 يوماً، جزءاً من "فترة الإقامة الدراسية" الفعلية المطلوبة من الطالب في بلد الدراسة، ولن يتم استقطاعها من المدة القانونية اللازمة لمعادلة الشهادات، وذلك تقديراً لظروف الطلبة وتسهيلاً لإجراءات تواجدهم في الإقليم خلال هذه المدة.