عقوبات أميركية جديدة على إيران في إطار حملة "الضغوط القصوى"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف إيران، في مواصلة لحملة "الضغوط القصوى" عشية جولة محادثات جديدة بين الجانبين في جنيف.

وهدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بشن ضربات عسكرية على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وتستهدف أحدث العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة تُسهّل "مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة" وإنتاج الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف السفن التي تعمل "ضمن أسطول الظل الإيراني والتي تنقل النفط الإيراني ومنتجاته إلى أسواق خارجية" لضرب مصادر دخل السلطات.

وأورد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين".

وتعهد مواصلة "ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".

في خطابه عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء، اتهم ترامب طهران بأن لديها "طموحات نووية شريرة" بعد أن أمر بنشر قدرات عسكرية ضخمة حول منطقة الخليج.

ورغم ذلك، رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء "أفقا واعدا" للمحادثات بين الجانبين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، قد قال إن الرئيس دونالد ترامب "لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران"، وسط توتر متزايد.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

ومضى قائلا إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.