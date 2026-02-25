دي فانس: ترامب لا يزال يفضّل الحل الدبلوماسي مع إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب "لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران"، وسط توتر متزايد.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

ومضى قائلا إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.

يتزايد التوتر حول إيران، خاصة مع حشد الولايات المتحدة، قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، وتكهنات حول توجيه ضربة لطهران، فيما يخوض الطرفان مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء، عن تفاؤله عشية الجولة الثالثة المرتقبة من المحادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها قد تسهم في إنهاء حالة التوتر مع واشنطن.

وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون "نرى أفقا واعدا للمفاوضات"، مضيفا "نواصل هذا المسار بتوجيه من المرشد الأعلى حتى نتمكن من تجاوز حالة اللاحرب واللاسلم".