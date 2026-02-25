مقتل شخصين في ناحية رزگاري بمحافظة أربيل إثر خلاف اجتماعي

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين إثر نزاع نشب جراء "خلاف اجتماعي" في ناحية رزگاري (توبزاوا) التابعة للمحافظة، مؤكدة إلقاء القبض على الجاني عقب تسليم نفسه للجهات المختصة.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، أوضح المتحدث باسم أسايش أربيل، المقدم أردلان، أن الحادثة وقعت عقب صلاة التراويح أمام أحد المساجد في المنطقة، حيث تطور خلاف اجتماعي إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن مقتل شخصين.

لافتاً إلى أن أحد الضحايا لم يكن طرفاً في النزاع، بل كان يحاول التدخل لفض الاشتباك والإصلاح بين الطرفين.

وأضاف المقدم أردلان أن المتهم بارتكاب الجريمة قام بتسليم نفسه طواعية إلى مركز شرطة مستشفى الطوارئ (الإيمرجنسي) تزامناً مع وصول الجرحى إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليه لبدء الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق التوضيح حول هوية الضحايا، بيّن المتحدث باسم الأسايش أن الشخص الذي قُتل أثناء محاولته فض النزاع يدعى "زهير هركي".

مؤكداً أنه ليس برجل دين رسمي أو إمام مسجد، وإنما يُعرف اجتماعياً بلقب "ملا" كلقب تشريفي يعود لالتزامه الديني ومكانته الاجتماعية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل مزدوجة وقعت في ناحية "رزگاري" (توبزاوا) إثر نزاع نجم عن خلاف اجتماعي.

وأفادت المديرية في بيان رسمي، بأن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار خلال المشاجرة، ما أسفر عن مقتل المواطنين (زهير مصطفى بوزو) و(محمد يوسف ملا فرخ).

وأكد البيان أن الفرق الأمنية المختصة وصلت إلى مسرح الجريمة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من اعتقال المتهمين الرئيسيين في الحادثة وهما كل من (ي. م. ع) و(ع. ي. م).

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين أدليا باعترافات صريحة بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات الأولية.