حادث سير مروّع في الأنبار يودي بحياة 8 مقاتلين من عمليات الجزيرة ومدنيين

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - نعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، ثمانية من منتسبي قيادة عمليات الجزيرة، الذين لقوا حتفهم إثر حادث سير مروّع وقع في محافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن وفاة ثمانية مقاتلين من سرية مغاوير اللواء (27) التابعة للفرقة السابعة، إضافة إلى عدد من المدنيين الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث.

وأعربت قيادة عمليات الجزيرة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم عائلاتهم الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.