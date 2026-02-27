مسرور بارزاني يحدد صلاحيات قيادات الفيالق والفرق العسكرية ضمن خطة توحيد قوات البيشمركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار الجهود المتواصلة لحكومة إقليم كوردستان الرامية إلى تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، أصدر رئيس الحكومة مسرور بارزاني، قراراً رسمياً يحدد بموجبه الصلاحيات الإدارية والقانونية والمالية لقيادات الفيالق والفرق العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، اليوم الجمعة 27 شباط 2026، أن رئيس الحكومة وقع يوم أمس 26 شباط، الأمر الديواني رقم (703). ويتضمن القرار تحديداً دقيقاً وشاملاً للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق قيادات الفيالق والفرق في قوات "دەڤەر" التابعة لوزارة البيشمركة، بما يضمن تعزيز الهيكلية العسكرية للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتنفيذاً لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى إعادة تنظيم قوات البيشمركة تحت مظلة وطنية موحدة، وبناء نظام عسكري حديث يعتمد المؤسساتية والضبط العسكري الصارم.

وبحسب البيان، فإن الأمر الصادر لا يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على تفاصيل الصلاحيات في مجالات الإعلام العسكري، وآليات التنسيق والعلاقات المشتركة، ولاسيما ما يتعلق بملف التعاون والتنسيق مع القوات الاتحادية (الفيدرالية).

ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو إنهاء التشتت العسكري وتحويل قوات البيشمركة إلى قوة نظامية تخضع للمعايير العسكرية الدولية، بما يخدم استقرار وأمن إقليم كوردستان.