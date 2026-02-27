فائق زيدان وتوم باراك يبحثان في بغداد دور القضاء في الاستحقاقات الدستورية المقبلة

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، توم باراك، الدور المحوري للسلطة القضائية في تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي، أن القاضي فائق زيدان استقبل توم باراك في بغداد، حيث ركز اللقاء على مناقشة سبل تعزيز دور القضاء في ضمان المسارات الدستورية في العراق. وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه الشارع العراقي حسم جملة من الملفات الدستورية والقانونية الحساسة، حيث يُنظر إلى المؤسسة القضائية كضمانة رئيسية لحماية الدستور والنأي بالعملية القانونية عن التجاذبات والمنازعات السياسية.

وفي سياق متصل، أجرى توم باراك، مبعوث دونالد ترامب لشؤون سوريا، سلسلة من اللقاءات الرسمية ضمن زيارته الحالية إلى العاصمة العراقية، شملت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وعقب لقائه برئيس الوزراء، وصف باراك المحادثات عبر منصة "إكس" بأنها كانت "مثمرة للغاية"، مشيراً إلى أنها تناولت تطلعات العراق نحو بناء مستقبل يسوده الاستقرار والسيادة والازدهار. وأكد المبعوث الأمريكي أن هذه التطلعات تتوافق مع رؤية وإرادة الرئيس ترامب في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، مشدداً على أن وجود قيادة فاعلة تعمل على ترسيخ الاستقرار للشعب العراقي يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى الأهداف المشتركة بين واشنطن وبغداد.