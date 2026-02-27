مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة في حادث سير على طريق (پردێ- دبس)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، مساء اليوم الجمعة 27 شباط 2026، إثر وقوع حادث سير مروع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بأن الحادث وقع على الطريق الرابط بين ناحية "بردێ" (التون كوبري) وقضاء "دبس"، ما أدى إلى وفاة جميع مستقلي المركبة، والذين تبين لاحقاً أنهم ينتمون لعائلة واحدة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الضحايا الخمس هم (ثلاثة رجال وامرأتان)، وقد تم التعرف على هوياتهم وهم كل من:

خالد كريم خالد

إسماعيل نوري صابر

خاتون كريم خالد

شاية خالد كريم

كريم خالد كريم

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث الأليم.