بريطانيا تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب "الوضع الأمني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد.

وقالت الخارجية على موقعها "بسبب الوضع الأمني، تم مؤقتاً سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران، سفارتنا تواصل العمل من بُعد".

وكانت الخارجية البريطانية افادت منتصف كانون الثاني/يناير بإغلاق موقت لسفارتها في طهران.

يأتي ذلك، بينما دعت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها في إسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برمتها.

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، إحداهما جيرالد فورد، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة السواحل الإسرائيلية بعدما أبحرت الخميس من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.

تأتي التطورات بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف، اعتبرت محاولة أخيرة لتجنب الحرب - رغم تراجع التفاؤل الذي ساد الخميس بعدما دعت طهران واشنطن الجمعة إلى "تجنب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها" في المفاوضات.

كما حذرت وزارة الخارجية الصينية بأنه "في ضوء الوضع الأمني الحالي في إيران، تذكّر الخارجية الصينية وسفارة الصين وقنصلياتها في إيران المواطنين الصينيين بضرورة تجنّب السفر إلى إيران في الوقت الحالي".

وأضافت أن السفارات والقنصليات الصينية في إيران والدول والمجاورة ستقدم "المساعدة الضرورية" للمواطنين الصينيين الساعين إلى السفر سواء عبر رحلات تجارية أو برّا، وفق ما نقلته فرانس برس.

بدورها حذرت السفارة الصينية في إسرائيل المواطنين الصينيين على توخي الحذر وتعزيز جاهزيتهم لحالات الطوارئ وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، حسبما ذكرته قناة سي سي تي في التلفزيونية الرسمية.

وطلبت السفارة من الرعايا "التعرف مسبقا على الملاجئ القريبة وطرق الإخلاء لضمان السلامة الشخصية وسلامة الممتلكات" وفق القناة.