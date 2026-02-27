المالكي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك.

وبحث الجانبان تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه.

مؤكداً على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للمالكي.

من جانبه، أشار باراك الى أهمية الدور الذي يلعبه العراق في مسار حل مشاكل المنطقة، وتخفيف حدة الصراع ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب.