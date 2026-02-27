محافظ أربيل يرافق وفداً دبلوماسياً في زيارة للشخصية الوطنية "محسن دزيي"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 شباط 2026، يرافقه وفد من قناصل وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في العاصمة أربيل، زيارة إلى الشخصية الوطنية والمناضل الكوردي البارز محسن دزەیي.

تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل مع الشخصيات والرمزية الوطنية، حيث أعرب المحافظ والوفد الدبلوماسي المرافق له عن سعادتهم بهذا اللقاء، الذي تخلله الاطمئنان على الوضع الصحي لـ دزەیی، مع تمنياتهم له بالصحة والعافية المديدة.

من جانبه، ثمّن محسن دزەیی هذه اللفتة الكريمة من قبل محافظ أربيل والبعثات الدبلوماسية، معرباً عن تقديره لجهودهم في تعزيز العلاقات ومتابعة أحوال الشخصيات التي واكبت المسيرة النضالية والوطنية في الإقليم.