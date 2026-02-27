الرئيس الأميركي لـ كوردستان 24: لستُ راضياً عن مسار المفاوضات مع طهران

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 27 شباط 2026، عن عدم رضاه تجاه المسار الحالي للمفاوضات الجارية مع إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك ترسانة نووية.

وفي تصريح خاص أدلى به لـ رحيم رشيدي مدير مكتب كوردستان 24 في العاصمة واشنطن، قال ترامب: لستُ سعيداً بالطريقة التي تسير بها المفاوضات مع إيران حتى الآن.

وفي سياق حديثه للصحفيين، أوضح الرئيس الأميركي أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن حسم الملف الإيراني.

مشدداً على موقف بلاده الثابت بمنع طهران من الحصول على السلاح النووي تحت أي ظرف.

كما كشف ترامب عن ترتيبات لعقد جولة جديدة من المباحثات مع الجانب الإيراني يوم الجمعة المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة.