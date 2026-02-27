تحذيرٌ أممي عاجل.. جنوب السودان مهدد بحرب أهلية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "تحرك عاجل" بجنوب السودان، البلد الذي قال إنه مهدد بـ"حرب أهلية شاملة".

وقال فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "هناك حاجة إلى تحرك عاجل للحفاظ على اتفاق السلام ومنع تفكك البلاد والأعمال الانتقامية التي قد تمهّد لعودة الحرب الأهلية الشاملة".

ويعاني جنوب السودان من الحرب والفقر والفساد المستشري منذ استقلاله في العام 2011.

لكن أعمال العنف تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير، وميليشيات تدعم نائبه السابق رياك مشار، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ عدة أشهر.

وفي يناير/كانون الثاني، أشار المفوض السامي، إلى "مقتل 189 مدنيا وسقوط عدد كبير من الجرحى، مع زيادة انتهاكات حقوق الإنسان بنسبة 45% مقارنة بديسمبر/كانون الأول".

وأعرب عن "صدمته" للهجوم الذي استهدف مدنيين، السبت، في مقاطعة أيود، إحدى بؤر القتال في شمال ولاية جونقلي.

وتتهم المعارضة في جنوب السودان، القوات الحكومية بارتكاب "مجزرة" في هذه المنطقة.

وأوضح تورك "أفاد شهود لزملائي بأن الجنود أمروا السكان بالتجمع قبل أن يفتحوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 21 مدنيا أعزل، بينهم نساء وأطفال".