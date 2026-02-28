إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الطيران المدني السبت بعد إعلانها شنّ "ضربة استباقية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وقالت وزيرة النقل ميري ريغيف "بعد التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية، مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن تفاصيل الأهداف التي طالتها الضربة أو طبيعتها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.