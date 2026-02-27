طقس العراق.. أجواء صحوة وتباين في درجات الحرارة

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 27 شباط 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بالمنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 10، السليمانية 11، أربيل 12، نينوى 14، كركوك 15، صلاح الدين والأنبار 17، بغداد وديالى 18، كربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 19، والديوانية وواسط والمثنى 20، وميسان وذي قار 21، والبصرة 23".

وتابع، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ويكون غائماً في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع تساقط زخات امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم عن اليوم السابق".

وذكر أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ويكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".