إسرائيل تعلن حالة طوارئ شاملة بعد هجوم استباقي على إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح كاتس أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.