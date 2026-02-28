مراسل كوردستان24: إخلاء مطار بغداد الدولي بالكامل وتوقف الحركة الجوية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان24" في بغداد، شيفان جباري، اليوم السبت 28 شباط 2026، بإخلاء مطار بغداد الدولي بالكامل من المسافرين والموظفين، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري خطير تشهده المنطقة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة النقل العراقية قراراً عاجلاً يقضي بإغلاق الأجواء العراقية تماماً أمام جميع الرحلات الجوية، كإجراء احترازي لتأمين السلامة الملاحية.

جاءت هذه التطورات عقب إعلان إسرائيل، صباح اليوم، بدء هجوم جوي واسع النطاق استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تنفيذ "ضربات استباقية" ضد إيران، مشيراً إلى أن الموجة الأولى من الهجمات طالت أهدافاً في العاصمة طهران.

وبينما لم تصدر واشنطن أي بيان رسمي حتى اللحظة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجمات تُنفذ بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات متتالية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكدة تعرض عدة مواقع للقصف.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم الجوي استهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران. ورداً على تداعيات الهجوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق أجوائها بشكل كامل، مما دفع العديد من شركات الطيران العالمية إلى إلغاء رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب.

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى في عموم البلاد، وقررت تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في عدة مناطق تحسباً لأي رد فعل انتقامي.