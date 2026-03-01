الرئاسة الإيرانية: سنجعل مرتكبي عملية اغتيال السيد خامنئي يندمون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستجعل مرتكبي عملية اغتيال السيد علي خامنئي يندمون.

وذكرت الرئاسة الايرانية في بيان لها اليوم الاحد ذ آذار 2026: أنه "ارتقى إلى مقام الشهادة قائد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي إثر الهجوم الوحشي الأميركي الإسرائيلي"، مبينة انه "حتى اللحظات الأخيرة من حياته المباركة والتاريخية ظل يقود الأمة الإسلامية في مواجهة قوى الكفر والطغيان".

وأضافت، أن "السيد الخامنئي كان رمزا للعطاء والمقاومة في عصرنا وإماما للوعود الصادقة وللأمل عند الأحرار والمستضعفين"، لافتة إلى أن "اغتيال المرشد علي خامنئي جريمة كبرى لن تمر دون رد".

وتابعت، " سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال المرشد ومن يقف وراءهم".